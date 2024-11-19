Радимов – о матче сборной России: «Могли ещё два-четыре гола забить»

Бывший российский полузащитник Владислав Радимов высказался о матче сборной России против сборной Сирии. Прошёл он вечером вторника в Волгограде, россияне добились очередного разгрома – 4:0.

«Соперник позволил тренировать позиционную атаку. Будь чуть поудачливее, могли еще два‑четыре гола забить. Один Самошников в первом тайме мог хет-трик оформить», - цитирует Радимова телеканал «Матч Премьер».

Напомним, что во всех проведённых в 2024 году сборная России добивалась сухих разгромных побед. Оппонентами в календарном году у команды Валерия Карпина были также сборные Сербии, Беларуси, Вьетнама и Брунея.