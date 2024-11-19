Глебов: «Думаю, Самошников скажет, что он подавал»

Полузащитник сборной России Данил Глебов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с командой Сирии.

- Какие первые впечатления от игры, что удалось, что нет?

- Всё, что тренировали, всё, о чем говорили, конечно, этот момент в концовке, когда Максименко сначала потащил, потом в штангу попали. Это чуть смазало игру, но, в принципе, всё нормально.

- По первому тайму казалось, что не очень получается игра в атаке, или просто низко Сирия играла. Были проблемы в первом тайме?

- Я думаю, что не было. Очень много моментов было, у Сергея Пиняева был моментик, у Самошникова был моментик. Забивай, и всё по-другому было бы.

- Один гол в первом тайме, потом три - во втором. За счет чего раскачивали сирийскую оборону?

- За счет обыгрыша, за счет диагоналей, Сергей Пиняев много на себя сегодня брал. Справа Алексей. Поэтому были какие-то подходы и моменты.

- Во втором тайме стало больше фланговой игры, и голы оттуда пошли, поинтереснее начали в атаке смотреться. Это Карпин скорректировал в перерыве, или просто игра сама вас к этому привела?

- Мы об этом разговаривали, что играют в четыре защитника, а четыре полузащитника хоть и опускаются, но в обороне они действуют плохо, поэтому мы доигрывали с крайними защитниками.

- Самошников бил или подавал?

- Думаю, Илья скажет, что он подавал.

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- Дубль Осипенко. Не слишком ему жирно бить пенальти, когда он уже забил? Не было смысла поделиться?

- Максим в списке был первым пенальтистом, поэтому, думаю, что правильно, что подошел и пробил. Я думаю, нам нужно соблюдать дисциплину.