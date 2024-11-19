Круговой: «Ребята из сборной Сирии больше похожи на футболистов»

Защитник сборной России Данил Круговой высказался об игроках национальной сборной Сирии.

«Взяли под контроль игру, создали очень много моментов. Но здесь ребята больше похожи на футболистов, у некоторых даже шипы железные есть», - делится Круговой с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшую пятницу сборная России в Краснодаре разнесла команду Брунея со счётом 11:0. Во вторник в Волгограде победа над сборной Сирии оказалась поскромнее – 4:0. Дубль оформил Максим Осипенко, по голу – в активе Ильи Самошникова и Алексея Миранчука.

Больше подробностей об очередном разгроме в исполнении россиян – здесь.