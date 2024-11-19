Сборная России ни разу не пропустила в 2024 году

Национальная сборная России вечером вторника разгромила сборную Сирии – 4:0. Дубль оформил Максим Осипенко, по голу на счету Ильи Самошников и Алексея Миранчука.

Таким образом, фиксируем, что ни разу за подходящий к концу 2024 год россияне не пропустили. Всего пять матчей сыграли подопечные Валерия Карпина, в каждом добившись разгромной победы. В марте обыграна сборная Сербии (4:0), в июне – сборная Беларуси (4:0), в сентябре – сборная Вьетнама (3:0). В ноябре перед вторничной викторией россияне разгромили команду Брунея (11:0).

В последний раз сборная России пропускала в октябре 2023 года в товарищеском матче с командой Кении (2:2), который прошёл в Турции.