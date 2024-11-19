Ещё один разгром от сборной России: второй состав Сирии получил четыре в Волгограде

Сборные России и Сирии сошлись в товарищеском матче. Контрольная игра состоялась 19 ноября в Волгограде.

После мощного разгона с Брунеем (рекордные 11:0) соперник у футболистов Валерия Карпина ожидался куда серьёзнее. Сборная Сирии неплохо ощущает себя в последние годы – достойно выступает на Кубке Азии, в отборе на ЧМ-2026. Правда, без семи игроков основы прибыла она в Волгоград. А Валерий Карпин выпустил очень «локомотивское» нападение: Батраков, Пиняев и Самошников сейчас представляют «Локо», Алексей Миранчук раньше был его символом. На острие атаки при их поддержке работал Тюкавин.

Константин прям работал, другого эпитета не подобрать. Сирийская оборона совсем не напоминала брунейскую, она была плотна и резистентна. Рывки Тюкавина присекали, постоянно и плотно поджимали, заставляли того делать передачи или бить впопыхах. Наши футболисты комбинировали у чужой штрафной площади, но не более того. Дальнейшие попытки обострить уходили в песок сирийской обороны.

Хоть что-то получилось соорудить в середине тайма, когда Самошников поймал вынос из штрафной площади и пробил в ближний угол. Мяч врезался в штангу, отскочил к Тюкавину, который уже с острого угла стрельнул сильно мимо. Гол в первом тайме всё-таки случился, случился благодаря «стандарту». Илья Самошников исполнил аут, забросив мяч к 11-метровой отметке, вынос вновь случился неудачный, Фомин вернул мяч ближе к воротам, а Осипенко пробил с лёту – 1:0.

Почти сразу сборная России могла забивать второй и тогда, единственный раз за тайм, прошла толковая комбинация. Из глубины пошёл шикарный заброс, Пиняев ускользнул от двух опекунов, вывалился на голкипера, но не смог того переиграть в ближнем бою. Однако сирийцы слишком много защищались. Постоянно. Такое давление, конечно же, должно было сказаться.

Дрогнули гости через семь минут после начала второго тайма, когда Миранчук неспешной передачей подключил Самошникова справа. Илья подавал, но мяч срезался за шиворот голкиперу и оказался в сетке – 2:0. Ещё серию атак провели россияне, но до появления свежих игроков разгрома не случилось. А помог вновь Лечи Садулаев. В прошлом матче он вышел и сразу забил, а в этом – вышел и отдал.

По левому флангу пробежался Садулаев и мягко навесил, а Алексей Миранчук выпрыгнул и пробил в противоход голкиперу – 3:0. Только после этого сирийцы начали атаковать, едва не забив даже гол престижа. Завозился Батраков и не смог вынести мяч, Абрахам с души штрафной площади пробил – Максименко парировал. Набежавший Саббаг обязан был забивать, но попал в штангу.

Вместо гола престижа Сирия получила гол четвёртый. В свои ворота. Слева Морозов влетел в штрафную площадь, поставил корпус, получил толчок в спину и чуть дорисовал фол. Падение и пенальти. Максим Осипенко с 11 метров пробил точно по центру, голкипер упал в угол – 4:0. Очередной разгром от сборной России. В этом году наша команда выиграла все пять матчей с общей разницей мячей 26:0.