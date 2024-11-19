Игру сборных России и Сирии посетили почти 36 тысяч человек

Вечером вторника сборная России проводит домашний товарищеский матч со сборной Сирии. Его местом стала «Волгоград Арена». По информации со стадиона, сегодняшний матч россиян посетили 35 628 человек при максимальной вместимости стадиона в 44 600 человек.

Напомним, что россияне побеждают сирийскую сборную с разгромным счётом – 4:0. До концовки встречи остаётся несколько минут. Дубль в составе команды Валерия Карпина оформил Максим Осипенко, по голу – в активе Ильи Самошникова и Алексея Миранчука.

Это второй матч сборной России в рамках ноябрьской паузы. Ранее в пятницу команда разгромила в Краснодаре сборную Брунея (11:0).