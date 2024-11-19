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Игру сборных России и Сирии посетили почти 36 тысяч человек

19 Ноября 2024 • 21:26 Комментировать
РОССИЯ
4:0
Сирия

Вечером вторника сборная России проводит домашний товарищеский матч со сборной Сирии. Его местом стала «Волгоград Арена». По информации со стадиона, сегодняшний матч россиян посетили 35 628 человек при максимальной вместимости стадиона в 44 600 человек.

Напомним, что россияне побеждают сирийскую сборную с разгромным счётом – 4:0. До концовки встречи остаётся несколько минут. Дубль в составе команды Валерия Карпина оформил Максим Осипенко, по голу – в активе Ильи Самошникова и Алексея Миранчука.

Это второй матч сборной России в рамках ноябрьской паузы. Ранее в пятницу команда разгромила в Краснодаре сборную Брунея (11:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Сирии

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22:08 · Чемпионат мира 2026
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21:49 · Чемпионат мира 2026
Алексей Миранчук: «С большим удовольствием приехал, провёл с ребятами время, забил гол, что может быть лучше»
21:46 · Чемпионат мира 2026
Радимов – о матче сборной России: «Могли ещё два-четыре гола забить»
21:45 · Чемпионат мира 2026
Глебов: «Думаю, Самошников скажет, что он подавал»
21:38 · Чемпионат мира 2026
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21:30 · Чемпионат мира 2026
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21:26 · Чемпионат мира 2026
Игру сборных России и Сирии посетили почти 36 тысяч человек
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20:54 · Чемпионат мира 2026
Гол сирийцам стал для Самошникова дебютным за сборную России
20:47 · Чемпионат мира 2026
Сборная России разочаровала Баженова в первом тайме матча с сирийцами
20:39 · Чемпионат мира 2026
Фанаты призвали вернуть Дзюбу в сборную России фото
20:25 · Чемпионат мира 2026
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