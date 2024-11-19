Защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко оформил дубль в ворота сборной Сирии. Очный матч российской и сирийской команд проходит вечером вторника в Волгограде.

Пенальти заработали россияне на 81-й минуте, Осипенко решился подойти к точке и пробил мощно по центру ворот.

Напомним, что защитник дончан открыл счёт в этой игре. Он сделал это ближе к концу первого тайма, его гол стал единственным за первую половину встречи. Затем по голу оформили Илья Самошников и Алексей Миранчук.

Текстовую трансляцию концовки товарищеского матча проводит наш портал. Остаётся несколько минут до концовки основного времени.