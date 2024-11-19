Алексей Миранчук довёл счёт в матче со сборной Сирии до разгромного

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук забил третий гол национальной российской команды в игре с командой Сирии в товарищеском матче, доведя счёт до разгромного – 3:0.

Лечи Садулаев с левого края выполнил прекрасный заброс в центр штрафной, а набежавший на мяч Миранчук головой переправил сферу в левый от себя угол.

Напомним, что открыл счёт встречи в первом тайме защитник Максим Осипенко. Во втором тайме Илья Самошников изящным ударом «парашютом» удвоил преимущество россиян.

Следить за дальнейшими событиями матча можно в текстовой трансляции, которую проводит наш портал.