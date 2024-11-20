Сборная России, а не Москвы и европейской территории: Почему бы команде Карпина не сыграть в Сибири и на Дальнем Востоке

Сборная России за свою историю не провела ни одного домашнего матча на Урале или восточнее. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало статистику, в каких городах отечественная национальная команда проводила домашние матчи (за исключением игр против клубов, сборных других возрастов и товарищеских матчей, не включённых в реестр ФИФА). В список вошли в том числе матчи международных турниров, которые сборная России провела на территории России, не каждый раз являясь при этом номинальной хозяйкой поля.

1992

Соперник Город Мексика Москва Исландия Москва Люксембург Москва

1993

Соперник Город Венгрия Москва Греция Москва

1994

Соперник Город Словакия Москва Германия Москва Сан-Марино Москва

1995

Соперник Город Шотландия Москва Фарерские острова Москва Греция Москва Финляндия Москва

1996

Соперник Город ОАЭ Москва Польша Москва Бразилия Москва Кипр Москва

1997

Соперник Город Люксембург Москва Израиль Москва Югославия Санкт-Петербург Болгария Москва Италия Москва

1998

Соперник Город Франция Москва Турция Москва Франция Москва

1999

Соперник Город Андорра Москва Беларусь Тула Исландия Москва Армения Москва Украина Москва

2000

Соперник Город США Москва Словакия Москва Израиль Москва Люксембург Москва

2001

Соперник Город Словения Москва Фарерские острова Москва Югославия Москва Греция Москва Швейцария Москва

2002

Соперник Город Беларусь Москва Югославия Москва Швеция Москва Ирландия Москва Албания Волгоград

2003

Соперник Город Израиль Москва Швейцария Москва Грузия Москва Уэльс Москва

2004

Соперник Город Литва Москва Словакия Москва Эстония Краснодар

2005

Соперник Город Латвия Санкт-Петербург Лихтенштейн Москва Португалия Москва Люксембург Москва

2006

Соперник Город Бразилия Москва Латвия Москва Хорватия Москва Израиль Москва Эстония Санкт-Петербург

2007

Соперник Город Андорра Санкт-Петербург Польша Москва Северная Македония Москва Англия Москва

2008

Соперник Город Казахстан Москва Нидерланды Москва Уэльс Москва Финляндия Москва

2009

Соперник Город Азербайджан Москва Аргентина Москва Лихтенштейн Санкт-Петербург Германия Москва Словения Москва

2010

Соперник Город Болгария Санкт-Петербург Словакия Москва Бельгия Воронеж

2011

Соперник Город Армения Санкт-Петербург Сербия Москва Северная Македония Москва Ирландия Москва Андорра Москва

2012

Соперник Город Уругвай Москва Кот-д'Ивуар Москва Северная Ирландия Москва Португалия Москва Азербайджан Москва США Краснодар

2013

Соперник Город Люксембург Казань Израиль Санкт-Петербург

2014

Соперник Город Армения Краснодар Словакия Санкт-Петербург Марокко Москва Азербайджан Химки Лихтенштейн Химки Молдова Москва

2015

Соперник Город Казахстан Химки Беларусь Химки Австрия Москва Швеция Москва Черногория Москва Португалия Краснодар Хорватия Ростов-на-Дону

2016

Соперник Город Литва Москва Гана Москва Коста-Рика Краснодар Румыния Грозный

2017

Соперник Город Кот-д'Ивуар Краснодар Бельгия Сочи Чили Москва Новая Зеландия Санкт-Петербург Португалия Москва Мексика Казань Южная Корея Москва Иран Казань Аргентина Москва Испания Санкт-Петербург

2018

Соперник Город Бразилия Москва Франция Санкт-Петербург Турция Москва Саудовская Аравия Москва Египет Санкт-Петербург Уругвай Самара Испания Москва Хорватия Сочи Чехия Ростов-на-Дону Швеция Калининград Турция Сочи

2019

Соперник Город Сан-Марино Саранск Кипр Нижний Новгород Казахстан Калининград Шотландия Москва Бельгия Санкт-Петербург

2020

Соперник Город Сербия Москва Швеция Москва Турция Москва Венгрия Москва

2021

Соперник Город Словения Сочи Болгария Москва Бельгия Санкт-Петербург Финляндия Санкт-Петербург Хорватия Москва Мальта Москва Словакия Казань Кипр Санкт-Петербург

2023

Соперник Город Ирак Санкт-Петербург Камерун Москва Куба Волгоград

2024

Соперник Город Сербия Москва Бруней Краснодар Сирия Волгоград

Москва – 99 матчей

Санкт-Петербург – 18

Краснодар – 7

Казань – 4

Сочи – 4

Химки – 4

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Волгоград – 3

Ростов-на-Дону – 2

Калининград – 2

Нижний Новгород – 1

Саранск – 1

Самара – 1

Грозный – 1

Тула – 1

Воронеж – 1

Как видим, из 149 домашних матчей 99 были проведены в Москве. То есть около двух третей игр забрала себе столица. Причём в 90-е практически «поголовно» все матчи проходили в Москве. Потом стали добавляться регионы, но всё равно во многих крупных российских городах сборная России не играла, особенно в азиатской части страны.

На проведение нескольких матчей чемпионата мира 2018 года претендовали в числе прочих Краснодар и Ярославль, которых в последний момент отцепили из списка. Если в Краснодаре сборная России провела семь матчей в своей истории, то в Ярославле – ноль. Да, где-то не готовы стадионы, но суть в том, что неплохо бы активней идти в регионы.

Новосибирск – третий по численности населения город в России. Омск и Красноярск – тоже миллионники. Располагаются они на юге Сибири, летом там тепло, да и по два месяца весной и осенью не такие «страшные». Кроме того, на Дальнем Востоке есть Хабаровск, есть Владивосток. Если что, туда как раз можно приглашать сборные из Юго-Восточной Азии.

Перелёты большие, смена часовых поясов? Ну а что поделать. Или в Сибири футбол никто не любит? В том же Иркутске время на пять часов вперёд отличается от московского. Это значит, что основной слот Лиги чемпионов там начинается в три или четыре часа утра по местному времени. Так почему бы не порадовать местных жителей подарком?

К тому же, на места в таблицах отборочных групп перелёты не повлияют, учитывая, что сборная России сейчас не проводит официальных матчей. И необязательно играть только на суперстадионах – раньше в этом плане как-то попроще было. Лишь бы безопасно было. Глядишь, матчи в регионах вдохновят некоторых ребят пойти заниматься футболом. В общем, будут одни плюсы. Дело – за РФС.

Фото: Российский футбольный союз (РФС)

Кирилл Иванцов