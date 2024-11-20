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Сборная России, а не Москвы и европейской территории: Почему бы команде Карпина не сыграть в Сибири и на Дальнем Востоке

20 Ноября 2024 • 12:00 Комментировать
РОССИЯ
4:0
Сирия

Сборная России за свою историю не провела ни одного домашнего матча на Урале или восточнее. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало статистику, в каких городах отечественная национальная команда проводила домашние матчи (за исключением игр против клубов, сборных других возрастов и товарищеских матчей, не включённых в реестр ФИФА). В список вошли в том числе матчи международных турниров, которые сборная России провела на территории России, не каждый раз являясь при этом номинальной хозяйкой поля.

1992

Соперник
Город
Мексика  Москва
Исландия  Москва
Люксембург  Москва

1993

Соперник
Город
Венгрия  Москва
Греция Москва

1994

Соперник
Город
Словакия  Москва
Германия  Москва
Сан-Марино Москва

1995

Соперник
Город
Шотландия  Москва
Фарерские острова  Москва
Греция  Москва
Финляндия  Москва

1996

Соперник
Город
ОАЭ  Москва
Польша  Москва
Бразилия  Москва
Кипр  Москва

1997

Соперник
Город
Люксембург  Москва
Израиль  Москва
Югославия  Санкт-Петербург
Болгария  Москва
Италия  Москва

1998

Соперник
Город
Франция  Москва
Турция  Москва
Франция  Москва

1999

Соперник
Город
Андорра Москва
Беларусь  Тула
Исландия  Москва
Армения  Москва
Украина  Москва

2000

Соперник
Город
США  Москва
Словакия  Москва
Израиль  Москва
Люксембург  Москва

2001

Соперник
Город
Словения Москва
Фарерские острова Москва
Югославия Москва
Греция  Москва
Швейцария  Москва

2002

Соперник
Город
Беларусь  Москва
Югославия  Москва
Швеция Москва
Ирландия  Москва
Албания  Волгоград

2003

Соперник
Город
Израиль  Москва
Швейцария  Москва
Грузия  Москва
Уэльс Москва

2004

Соперник
Город
Литва Москва
Словакия  Москва
Эстония  Краснодар

2005

Соперник
Город
Латвия  Санкт-Петербург
Лихтенштейн  Москва
Португалия  Москва
Люксембург  Москва

2006

Соперник
Город
Бразилия  Москва
Латвия  Москва
Хорватия  Москва
Израиль  Москва
Эстония  Санкт-Петербург

2007

Соперник
Город
Андорра  Санкт-Петербург
Польша  Москва
Северная Македония Москва
Англия  Москва

2008

Соперник
Город
Казахстан  Москва
Нидерланды  Москва
Уэльс  Москва
Финляндия  Москва

2009

Соперник
Город
Азербайджан Москва
Аргентина  Москва
Лихтенштейн  Санкт-Петербург
Германия Москва
Словения  Москва

2010

Соперник
Город
Болгария  Санкт-Петербург
Словакия  Москва
Бельгия  Воронеж

2011

Соперник
Город
Армения Санкт-Петербург
Сербия  Москва
Северная Македония Москва
Ирландия  Москва
Андорра  Москва

2012

Соперник
Город
Уругвай  Москва
Кот-д'Ивуар Москва
Северная Ирландия Москва
Португалия  Москва
Азербайджан  Москва
США  Краснодар

2013

Соперник
Город
Люксембург  Казань
Израиль  Санкт-Петербург

2014

Соперник
Город
Армения  Краснодар
Словакия  Санкт-Петербург
Марокко  Москва
Азербайджан  Химки
Лихтенштейн  Химки
Молдова  Москва

2015

Соперник
Город
Казахстан  Химки
Беларусь  Химки
Австрия  Москва
Швеция  Москва
Черногория  Москва
Португалия  Краснодар
Хорватия  Ростов-на-Дону

2016

Соперник
Город
Литва  Москва
Гана  Москва
Коста-Рика Краснодар
Румыния  Грозный

2017

Соперник
Город
Кот-д'Ивуар Краснодар
Бельгия  Сочи
Чили  Москва
Новая Зеландия Санкт-Петербург
Португалия  Москва
Мексика  Казань
Южная Корея Москва
Иран Казань
Аргентина Москва
Испания  Санкт-Петербург

2018

Соперник
Город
Бразилия  Москва
Франция  Санкт-Петербург
Турция  Москва
Саудовская Аравия Москва
Египет  Санкт-Петербург
Уругвай  Самара
Испания  Москва
Хорватия Сочи
Чехия  Ростов-на-Дону
Швеция  Калининград
Турция  Сочи

2019

Соперник
Город
Сан-Марино Саранск
Кипр  Нижний Новгород
Казахстан  Калининград
Шотландия  Москва
Бельгия  Санкт-Петербург

2020

Соперник
Город
Сербия  Москва
Швеция  Москва
Турция  Москва
Венгрия  Москва

2021

Соперник
Город
Словения  Сочи
Болгария  Москва
Бельгия Санкт-Петербург
Финляндия  Санкт-Петербург
Хорватия  Москва
Мальта  Москва
Словакия  Казань
Кипр  Санкт-Петербург

2023

Соперник
Город
Ирак  Санкт-Петербург
Камерун  Москва
Куба  Волгоград

2024

Соперник
Город
Сербия  Москва
Бруней  Краснодар
Сирия  Волгоград

Москва – 99 матчей

Санкт-Петербург – 18

Краснодар – 7

Казань – 4

Сочи – 4

Химки – 4

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Волгоград – 3

Ростов-на-Дону – 2

Калининград – 2

Нижний Новгород – 1

Саранск – 1

Самара – 1

Грозный – 1

Тула – 1

Воронеж – 1

Как видим, из 149 домашних матчей 99 были проведены в Москве. То есть около двух третей игр забрала себе столица. Причём в 90-е практически «поголовно» все матчи проходили в Москве. Потом стали добавляться регионы, но всё равно во многих крупных российских городах сборная России не играла, особенно в азиатской части страны.

На проведение нескольких матчей чемпионата мира 2018 года претендовали в числе прочих Краснодар и Ярославль, которых в последний момент отцепили из списка. Если в Краснодаре сборная России провела семь матчей в своей истории, то в Ярославле – ноль. Да, где-то не готовы стадионы, но суть в том, что неплохо бы активней идти в регионы.

Новосибирск – третий по численности населения город в России. Омск и Красноярск – тоже миллионники. Располагаются они на юге Сибири, летом там тепло, да и по два месяца весной и осенью не такие «страшные». Кроме того, на Дальнем Востоке есть Хабаровск, есть Владивосток. Если что, туда как раз можно приглашать сборные из Юго-Восточной Азии.

Перелёты большие, смена часовых поясов? Ну а что поделать. Или в Сибири футбол никто не любит? В том же Иркутске время на пять часов вперёд отличается от московского. Это значит, что основной слот Лиги чемпионов там начинается в три или четыре часа утра по местному времени. Так почему бы не порадовать местных жителей подарком?

К тому же, на места в таблицах отборочных групп перелёты не повлияют, учитывая, что сборная России сейчас не проводит официальных матчей. И необязательно играть только на суперстадионах – раньше в этом плане как-то попроще было. Лишь бы безопасно было. Глядишь, матчи в регионах вдохновят некоторых ребят пойти заниматься футболом. В общем, будут одни плюсы. Дело – за РФС.

Фото: Российский футбольный союз (РФС)

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
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