Сборная России, а не Москвы и европейской территории: Почему бы команде Карпина не сыграть в Сибири и на Дальнем Востоке

Сборная России за свою историю не провела ни одного домашнего матча на Урале или восточнее. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало статистику, в каких городах отечественная национальная команда проводила домашние матчи (за исключением игр против клубов, сборных других возрастов и товарищеских матчей, не включённых в реестр ФИФА). В список вошли в том числе матчи международных турниров, которые сборная России провела на территории России, не каждый раз являясь при этом номинальной хозяйкой поля.
1992
|
Соперник
|
Город
|
Мексика
|
Москва
|
Исландия
|
Москва
|
Люксембург
|
Москва
1993
|
Соперник
|
Город
|
Венгрия
|
Москва
|
Греция
|
Москва
1994
|
Соперник
|
Город
|
Словакия
|
Москва
|
Германия
|
Москва
|
Сан-Марино
|
Москва
1995
|
Соперник
|
Город
|
Шотландия
|
Москва
|
Фарерские острова
|
Москва
|
Греция
|
Москва
|
Финляндия
|
Москва
1996
|
Соперник
|
Город
|
ОАЭ
|
Москва
|
Польша
|
Москва
|
Бразилия
|
Москва
|
Кипр
|
Москва
1997
|
Соперник
|
Город
|
Люксембург
|
Москва
|
Израиль
|
Москва
|
Югославия
|
Санкт-Петербург
|
Болгария
|
Москва
|
Италия
|
Москва
1998
|
Соперник
|
Город
|
Франция
|
Москва
|
Турция
|
Москва
|
Франция
|
Москва
1999
|
Соперник
|
Город
|
Андорра
|
Москва
|
Беларусь
|
Тула
|
Исландия
|
Москва
|
Армения
|
Москва
|
Украина
|
Москва
2000
|
Соперник
|
Город
|
США
|
Москва
|
Словакия
|
Москва
|
Израиль
|
Москва
|
Люксембург
|
Москва
2001
|
Соперник
|
Город
|
Словения
|
Москва
|
Фарерские острова
|
Москва
|
Югославия
|
Москва
|
Греция
|
Москва
|
Швейцария
|
Москва
2002
|
Соперник
|
Город
|
Беларусь
|
Москва
|
Югославия
|
Москва
|
Швеция
|
Москва
|
Ирландия
|
Москва
|
Албания
|
Волгоград
2003
|
Соперник
|
Город
|
Израиль
|
Москва
|
Швейцария
|
Москва
|
Грузия
|
Москва
|
Уэльс
|
Москва
2004
|
Соперник
|
Город
|
Литва
|
Москва
|
Словакия
|
Москва
|
Эстония
|
Краснодар
2005
|
Соперник
|
Город
|
Латвия
|
Санкт-Петербург
|
Лихтенштейн
|
Москва
|
Португалия
|
Москва
|
Люксембург
|
Москва
2006
|
Соперник
|
Город
|
Бразилия
|
Москва
|
Латвия
|
Москва
|
Хорватия
|
Москва
|
Израиль
|
Москва
|
Эстония
|
Санкт-Петербург
2007
|
Соперник
|
Город
|
Андорра
|
Санкт-Петербург
|
Польша
|
Москва
|
Северная Македония
|
Москва
|
Англия
|
Москва
2008
|
Соперник
|
Город
|
Казахстан
|
Москва
|
Нидерланды
|
Москва
|
Уэльс
|
Москва
|
Финляндия
|
Москва
2009
|
Соперник
|
Город
|
Азербайджан
|
Москва
|
Аргентина
|
Москва
|
Лихтенштейн
|
Санкт-Петербург
|
Германия
|
Москва
|
Словения
|
Москва
2010
|
Соперник
|
Город
|
Болгария
|
Санкт-Петербург
|
Словакия
|
Москва
|
Бельгия
|
Воронеж
2011
|
Соперник
|
Город
|
Армения
|
Санкт-Петербург
|
Сербия
|
Москва
|
Северная Македония
|
Москва
|
Ирландия
|
Москва
|
Андорра
|
Москва
2012
|
Соперник
|
Город
|
Уругвай
|
Москва
|
Кот-д'Ивуар
|
Москва
|
Северная Ирландия
|
Москва
|
Португалия
|
Москва
|
Азербайджан
|
Москва
|
США
|
Краснодар
2013
|
Соперник
|
Город
|
Люксембург
|
Казань
|
Израиль
|
Санкт-Петербург
2014
|
Соперник
|
Город
|
Армения
|
Краснодар
|
Словакия
|
Санкт-Петербург
|
Марокко
|
Москва
|
Азербайджан
|
Химки
|
Лихтенштейн
|
Химки
|
Молдова
|
Москва
2015
|
Соперник
|
Город
|
Казахстан
|
Химки
|
Беларусь
|
Химки
|
Австрия
|
Москва
|
Швеция
|
Москва
|
Черногория
|
Москва
|
Португалия
|
Краснодар
|
Хорватия
|
Ростов-на-Дону
2016
|
Соперник
|
Город
|
Литва
|
Москва
|
Гана
|
Москва
|
Коста-Рика
|
Краснодар
|
Румыния
|
Грозный
2017
|
Соперник
|
Город
|
Кот-д'Ивуар
|
Краснодар
|
Бельгия
|
Сочи
|
Чили
|
Москва
|
Новая Зеландия
|
Санкт-Петербург
|
Португалия
|
Москва
|
Мексика
|
Казань
|
Южная Корея
|
Москва
|
Иран
|
Казань
|
Аргентина
|
Москва
|
Испания
|
Санкт-Петербург
2018
|
Соперник
|
Город
|
Бразилия
|
Москва
|
Франция
|
Санкт-Петербург
|
Турция
|
Москва
|
Саудовская Аравия
|
Москва
|
Египет
|
Санкт-Петербург
|
Уругвай
|
Самара
|
Испания
|
Москва
|
Хорватия
|
Сочи
|
Чехия
|
Ростов-на-Дону
|
Швеция
|
Калининград
|
Турция
|
Сочи
2019
|
Соперник
|
Город
|
Сан-Марино
|
Саранск
|
Кипр
|
Нижний Новгород
|
Казахстан
|
Калининград
|
Шотландия
|
Москва
|
Бельгия
|
Санкт-Петербург
2020
|
Соперник
|
Город
|
Сербия
|
Москва
|
Швеция
|
Москва
|
Турция
|
Москва
|
Венгрия
|
Москва
2021
|
Соперник
|
Город
|
Словения
|
Сочи
|
Болгария
|
Москва
|
Бельгия
|
Санкт-Петербург
|
Финляндия
|
Санкт-Петербург
|
Хорватия
|
Москва
|
Мальта
|
Москва
|
Словакия
|
Казань
|
Кипр
|
Санкт-Петербург
2023
|
Соперник
|
Город
|
Ирак
|
Санкт-Петербург
|
Камерун
|
Москва
|
Куба
|
Волгоград
2024
|
Соперник
|
Город
|
Сербия
|
Москва
|
Бруней
|
Краснодар
|
Сирия
|
Волгоград
Москва – 99 матчей
Санкт-Петербург – 18
Краснодар – 7
Казань – 4
Сочи – 4
Химки – 4
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Волгоград – 3
Ростов-на-Дону – 2
Калининград – 2
Нижний Новгород – 1
Саранск – 1
Самара – 1
Грозный – 1
Тула – 1
Воронеж – 1
Как видим, из 149 домашних матчей 99 были проведены в Москве. То есть около двух третей игр забрала себе столица. Причём в 90-е практически «поголовно» все матчи проходили в Москве. Потом стали добавляться регионы, но всё равно во многих крупных российских городах сборная России не играла, особенно в азиатской части страны.
На проведение нескольких матчей чемпионата мира 2018 года претендовали в числе прочих Краснодар и Ярославль, которых в последний момент отцепили из списка. Если в Краснодаре сборная России провела семь матчей в своей истории, то в Ярославле – ноль. Да, где-то не готовы стадионы, но суть в том, что неплохо бы активней идти в регионы.
Новосибирск – третий по численности населения город в России. Омск и Красноярск – тоже миллионники. Располагаются они на юге Сибири, летом там тепло, да и по два месяца весной и осенью не такие «страшные». Кроме того, на Дальнем Востоке есть Хабаровск, есть Владивосток. Если что, туда как раз можно приглашать сборные из Юго-Восточной Азии.
Перелёты большие, смена часовых поясов? Ну а что поделать. Или в Сибири футбол никто не любит? В том же Иркутске время на пять часов вперёд отличается от московского. Это значит, что основной слот Лиги чемпионов там начинается в три или четыре часа утра по местному времени. Так почему бы не порадовать местных жителей подарком?
К тому же, на места в таблицах отборочных групп перелёты не повлияют, учитывая, что сборная России сейчас не проводит официальных матчей. И необязательно играть только на суперстадионах – раньше в этом плане как-то попроще было. Лишь бы безопасно было. Глядишь, матчи в регионах вдохновят некоторых ребят пойти заниматься футболом. В общем, будут одни плюсы. Дело – за РФС.
Фото: Российский футбольный союз (РФС)
Кирилл Иванцов
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