Гол сирийцам стал для Самошникова дебютным за сборную России

Вечером вторника в Волгограде сборная России принимает команду Сирии в рамках товарищеского матча. Второй гол команды Валерия Карпина оформил защитник «Локомотива» Илья Самошников.

Этот гол стал дебютным для Ильи в сборной России. А всего ему потребовалось на первый гол лишь четыре матча, три предыдущих он провёл в рамках квалификации на чемпионат мира 2022 года ещё в 2021 году.

Текстовую трансляцию матча Россия – Сирия проводит наш портал. Благодаря голу Ильи российская команда ведёт с уверенным счётом – 2:0. Впереди ещё большая часть второго тайма.