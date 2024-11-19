Сборная России разочаровала Баженова в первом тайме матча с сирийцами

Бывший форвард московского «Спартака» Никита Баженов поделился своим мнением о проходящем вечером вторника матча сборных России и Сирии. Проходит эта встреча в Волгограде.

«Ожидал большего. Думал, больше голов будет, по крайней мере, два. Очевидно, что соперник по рейтингу выше сборной Брунея, и в плане организации игры. Они подготовились к нашему матчу, поставили низкий блок», - говорит Баженов с телеканалом «Матч Премьер».

Напомним, что по итогу первого тайма сборная России ведёт благодаря голу защитника Максима Осипенко. Недавно стартовал тайм второй, его текстовую трансляцию проводит наш портал.