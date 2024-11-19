Фанаты призвали вернуть Дзюбу в сборную России

Во вторник сборная Росси проводит домашний товарищеский матч против Сирии. На трибуне болельщики вывесили баннер, в котором призывают вернуть в национальную команду нападающего Артёма Дзюбу.

«Т-Банк Возврат, верни Дзюбу в сборную!» - написано на баннере.

Ранее 36-летний Дзюба заявил о готовности принять вызов в сборную России. Нападающий в последний раз играл за национальную команду ещё летом 2021 года на чемпионате Европы. Кстати, Дзюба делит с Александром Кержаковым рекорд по количеству голов за российскую сборную (по 30).

На клубном уровне Артём Дзюба сейчас представляет «Акрон». В восьми матчах сезона форвард забил два гола и отдал три голевых паса.