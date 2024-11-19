Морозов: «Сирийцы достаточно организованно обороняются»

Защитник «Локомотива» и сборной России Евгений Морозов высказался о сборной Сирии во время проходящего между командами товарищеского матча на «Волгоград Арене».
«Что в Краснодаре, что тут просто замечательная атмосфера, очень приятно играть при таких трибунах. Моментов у нас много, сирийцы достаточно организованно обороняются, пытаемся вскрыть их», - делится Морозов с телеканалом «Матч ТВ» незадолго до гола российских футболистов.
Напомним, что подошёл к концу первый тайм матча Россия – Сирия. По его итогу впереди россияне благодаря голу защитника Максима Осипенко.
Текстовую трансляцию игры проводит наш портал. Впереди вторая половина встречи.
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