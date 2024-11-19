Россия забила только один гол Сирии в первом тайме

Во вторник в Волгограде сборная России проводит товарищеский матч против Сирии. Первый тайм уже завершился, и на табло горит счёт 1:0. Автором гола стал защитник Максим Осипенко, который забил на 33-й минуте.
Наверняка многие фанаты сборной России ожидали большего количества голов, но впереди ещё целых 45 минут.
Отметим, что матч против Сирии для сборной России является последним в 2024 году. В следующий раз команда Валерия Карпина соберётся уже в марте.
Напомним, что прошлый товарищеский матч – против Брунея – сборная России выиграла со счётом 11:0. Это самая крупная победа российской сборной в истории.
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