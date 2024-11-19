Карпин отреагировал на недопуск сборной России к чемпионату мира – 2026

Сборная России не сможет выступить на чемпионате мира в 2026 году. В декабре в зоне УЕФА состоится жеребьёвка отборочного турнира, и сборная России участвовать в процедуре не будет. Комментарий на этот счёт дал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

«Это было ожидаемо, никто иллюзий не питал. Сюрпризом это не стало», - цитирует Карпина «Матч ТВ».

Карпин отметил, что решение никак не повлияло на футболистов сборной России, ведь они не думали о внезапном допуске к отбору.

Как известно, санкции УЕФА и ФИФА в отношении Российского футбольного союза работают уже больше двух с половиной лет.

УЕФА принял решение по России