Юран прокомментировал недопуск России к отбору на чемпионат мира – 2026

Известный тренер Сергей Юран высказался о том, что сборная России пропустит следующий чемпионат мира. Как известно, УЕФА не допустит российскую национальную команду к декабрьской жеребьёвке отбора на мундиаль, поскольку санкции продолжают работать.

«Не удивлён, что сборная России не допущена до жеребьёвки отбора чемпионата мира 2026 года. Ничего неожиданного. Другого и не ждал. Было понятно, что не допустят. Жизнь продолжается, идем дальше», - цитирует Юрана «РБ Спорт».

Юран отметил, что прогнозировать сроки возвращения российских команд в международный футбол сложно.

Добавим, что в последний раз сборная России проводила официальный матч очень давно – в ноябре 2021 года. Тогда команда Валерия Карпина проиграла Хорватии (0:1) в отборе на чемпионат мира.

УЕФА принял решение по России