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Семшов надеется на снятие санкций с России после чемпионата мира – 2026

19 Ноября 2024 • 19:20 Комментировать
РОССИЯ
1:0
Сирия
1 1.03 X 18.00 2 50.00
2-й тайм

Сборная России не будет участвовать в отборочном турнире чемпионата мира. Комментарий на эту тему дал известный в прошлом футболист Игорь Семшов. Он надеется, что санкции в отношении Российского футбольного союза будут сняты в ближайшие годы.

«Это было ожидаемо, что мы не попадём на чемпионат мира. Никто не надеялся. К сожалению, мы пропустим ещё один турнир. Пусть после мундиаля всё наладится. Время сборной России придёт после чемпионата мира», - цитирует Семшова «РБ Спорт».

Семшов отметил, что футбольные органы применяют двойные стандарты. Экс-футболист указал на то, что сборная Израиля с санкциями не сталкивается. По словам Семшова, политика оказывает влияние на спортивный мир.

Сборная России уже три года не проводила официальных матчей.

УЕФА принял решение по России

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Сборная России

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