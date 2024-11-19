Караваев: «Сколько забьём Сирии - не могу сказать»

Защитник сборной России Вячеслав Караваев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с командой Сирии.
- Какой сегодня будет игра, учитывая, что у вас такой легковесный состав?
- Почему легковесный?
- Мы посчитали, что у вас только Осипенко крупный, а остальные маленькие и быстрые.
- Как раз убежать за спину можно.
- Что вы ждете от Сирии?
- Естественно, план - играть активно и агрессивно, поэтому как обычно. Какой еще план?
- Ты понимаешь, что теперь всегда ждут много голов от сборной? 11 было в Краснодаре. Сколько будет сегодня?
- Чем больше, тем лучше. Мне сложно сказать, насколько Сирия сильнее Брунея. Если даже по рейтингу судить, она сильнее. Но сколько забьем? Не могу сказать.
- Почему этот матч Россия - Сирия стоит сегодня смотреть?
- Потому что играет сборная России.
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