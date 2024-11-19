Караваев: «Сколько забьём Сирии - не могу сказать»

Защитник сборной России Вячеслав Караваев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с командой Сирии.

- Какой сегодня будет игра, учитывая, что у вас такой легковесный состав?

- Почему легковесный?

- Мы посчитали, что у вас только Осипенко крупный, а остальные маленькие и быстрые.

- Как раз убежать за спину можно.

- Что вы ждете от Сирии?

- Естественно, план - играть активно и агрессивно, поэтому как обычно. Какой еще план?

- Ты понимаешь, что теперь всегда ждут много голов от сборной? 11 было в Краснодаре. Сколько будет сегодня?

- Чем больше, тем лучше. Мне сложно сказать, насколько Сирия сильнее Брунея. Если даже по рейтингу судить, она сильнее. Но сколько забьем? Не могу сказать.

- Почему этот матч Россия - Сирия стоит сегодня смотреть?

- Потому что играет сборная России.