Россия пропустит ещё и Евро-2028 – Петржела

Сборная России не будет допущена УЕФА к отбору на чемпионат мира – 2026. Санкции в отношении Российского футбольного союза продолжают работать. Комментарий на этот счёт дал Властимил Петржела, который в своё время был главным тренером «Зенита».

«Это не стало неожиданностью. Вообще не удивило. Понятно, что отстранение сборной России продлится ещё минимум пять лет. Думаю, Россия пропустит не только ЧМ-2026, но и Евро-2028», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

В последний раз сборная России проводила официальный матч три года назад – в ноябре 2021 года против Хорватии в отборе на чемпионат мира – 2022. Команда Валерия Карпина по итогам матча попала в стыковые игры, но к ним допущена в итоге не была.

УЕФА принял решение по России