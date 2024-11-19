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Чемпионат мира 2026

Россия пропустит ещё и Евро-2028 – Петржела

19 Ноября 2024 • 19:14 Комментировать

Сборная России не будет допущена УЕФА к отбору на чемпионат мира – 2026. Санкции в отношении Российского футбольного союза продолжают работать. Комментарий на этот счёт дал Властимил Петржела, который в своё время был главным тренером «Зенита».

«Это не стало неожиданностью. Вообще не удивило. Понятно, что отстранение сборной России продлится ещё минимум пять лет. Думаю, Россия пропустит не только ЧМ-2026, но и Евро-2028», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

В последний раз сборная России проводила официальный матч три года назад – в ноябре 2021 года против Хорватии в отборе на чемпионат мира – 2022. Команда Валерия Карпина по итогам матча попала в стыковые игры, но к ним допущена в итоге не была.

УЕФА принял решение по России

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Властимил Петржела
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