Волк оценил умение играть ногами на 5 баллов из 10

Вратарь сборной России Давид Волк дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с командой Сирии.

- Поделитесь ощущениями от пребывания в сборной. Для вас это новый опыт. Что и как?

- Всё здорово, на самом деле. На данный момент нахожусь на разминке, всё супер.

- Что дает Виталий Кафанов, гуру тренерского ремесла, что вы нового за эти дни узнали?

- Виталий Витальевич очень многое дает всем вратарям здесь и мне в том числе. Для меня что-то новое, возможно, открыл. Это, наверное, игра ногами. Здесь очень много времени этому уделяем и прибавляем, 100%. Очень рад здесь быть.

- В сборной такие же требования относительно начала атак? То, о чем мы часто говорим, выход через вратаря и мелкий пас, или что-то по-другому?

- Я думаю, требования максимально похожие, но, думаю, здесь в сборной этого риска меньше, чем, возможно, в «Ростове». Это мое мнение.

- Как бы вы оценили по 10-бальной шкале этот показатель игры ногами?

- Не знаю, есть куда расти, тогда пусть будет пятерочка.

- Так мало?

- Я не знаю, это такой средний ответ, так скажем, мне бы хотелось быть лучше в этом компоненте, чтобы играть на высоком уровне.

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- Что прямо сейчас происходит у вас на разминке?

- Сейчас мы как раз играем ногами и отрабатываем. Пас на метров 20-25, Александр тренирует передачи и разминается, чтобы в игре выглядеть максимально отлично.

- Сегодня шесть замен, поскольку игра идет в рейтинг ФИФА. Если сегодня не сможете заменить Александра Максименко, так как замен не хватит, как вы относитесь к перспективе остаться в запасе на весь матч?

- Я скажу так: вызов в сборную уже некая привилегия, я уже рад на данном этапе. Если будет возможность сыграть, это будет дополнительный бонус, чему я буду очень рад.