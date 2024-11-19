Григорий Иванов: «Сборной России надо играть, но не с такими командами, как Бруней»

Григорий Иванов, который занимает должность президента в «Урале», высказался насчёт товарищеских матчей сборной России. По мнению руководителя екатеринбургского клуба, российская национальная команда должна выступать против более статусных соперников по сравнению с Брунеем.

«Сборной надо играть, но не с такими командами, как Бруней. Хотелось бы видеть матчи с более сильными соперниками. Но все равно ребятам надо собираться, чтобы они учувствовали в сборах, видели, что они нужны сборной», - цитирует Иванова «РБ Спорт».

Напомним, что в пятницу сборная России разгромила Бруней в Краснодаре со счётом 11:0. Во вторник команда Валерия Карпина будет играть против Сирии. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.