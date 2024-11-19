Тикнизян выступил за проведение товарищеского матча между Россией и Арменией

Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян выступил за проведение товарищеского матча с Россией.

«Я был бы за проведение товарищеского матча между сборными. В первую очередь, чтобы посмотреть, на каком уровне сейчас находятся обе сборные», - цитирует Тикнизяна Metaratings.

Тикнизян, выступавший за сборные России разных возрастов, принял решение выступать за Армению, дебютировав за неё в марте 2023 года, за это время Наир успел сыграть 18 матчей и отметился одним забитым голом.

Напомним, что сборная России отстранена от международных соревнованиях, в последнем матче подопечные Карпина разгромили Бруней (11:0), а сегодня, 19 ноября, примут Сирию.