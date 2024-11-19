Россия против США: Депутат Журова хотела бы увидеть такой матч на чемпионате мира

Сборная России не была допущена к отборочному турниру чемпионата мира в зоне УЕФА. Жеребьёвка состоится в декабре, и снимать санкции с Российского футбольного союза чиновники УЕФА пока не планируют. Комментарий на этот счёт дала депутат Госдумы РФ Светлана Журова. По её словам, УЕФА и ФИФА действуют себе во вред и нарушают спортивные принципы.

«Нарушаются все спортивные принципы. Грядущий чемпионат мира лишится очень ярких болельщиков из России, если нашу сборную не допустят. А матч между США и Россией мог бы стать настоящим украшением ЧМ-2026», - цитирует Журову «РБ Спорт».

Напомним, что следующий чемпионат мира пройдёт сразу в трёх странах. Турнир примут США, Канада и Мексика. Действующим обладателем кубка мира является национальная сборная Аргентины.

УЕФА принял решение по России