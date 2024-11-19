Миранчук не ставит себе цели стать лучшим бомбардиром сборной

Полузащитник Алексей Миранчук не ставит себе цели стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.

«Сейчас как-то не то время, чтобы в нынешних реалиях настроить себя забить больше голов или больше асисстировать. Такого в голове вообще нет», - цитирует Миранчука «Всепроспорт».

На данный момент лидерами по голам за сборную России являются нападающий «Акрона» Артём Дзюба и экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков, оба футболиста имеют на своём счету 30 мячей.

29-летний Миранчук дебютировал за сборную России в 2015 году, за это время он сыграл 45 матчей и забил семь голов.

Сегодня, 19 ноября, Миранчук выведет сборную России на товарищеский матч против Сирии с капитанской повязкой.