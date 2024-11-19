Назван капитан сборной России на матч с сирийцами

Сборная России во вторник в Волгограде сыграет против Сирии. Стартовый состав российской команды на эту игру уже был объявлен. Стоит отметить, что с капитанской повязкой сборную на поле выведет атакующий полузащитник Алексей Миранчук.

Как известно, на клубном уровне 29-летний Алексей Миранчук представляет «Атланта Юнайтед» из МЛС. В эту команду хавбек перебрался летом.

Стартовый свисток футболисты сборных России и Сирии услышат в момент, когда стрелки на часах в Москве будут показывать 19:30. Следить за игрой во всех красках можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.