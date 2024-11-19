Сборная России объявила состав на матч против Сирии

Во вторник вечером сборная России проведёт домашний товарищеский матч против Сирии. Главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин решил включить в стартовый состав таких игроков:

Максименко, Самошников, Солдатенков, Осипенко, Горшков, Глебов, Батраков, Фомин, Алексей Миранчук, Пиняев, Тюкавин.

Матч между сборными России и Сирии стартует в Волгограде в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что на прошлой неделе сборная России разгромила в Краснодаре Бруней со счётом 11:0.