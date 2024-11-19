«Я много страдал»: Винисиус высказался о борьбе с расизмом

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор дал комментарий по поводу своей борьбы с расизмом. Слова звёздного футболиста были приведены на сайте Бразильской конфедерации футбола.

«За последние месяцы три или четыре человека сели за решётку и заплатили за совершенные ими преступления. Мы на правильном пути. Я играю в Испании, где много страдал и до сих пор страдаю от расизма. Сейчас в меньшей степени, ведь клубы и люди делают всё возможное для борьбы с расистами. Бразильская конфедерация футбола делает то же самое», - сказал Винисиус.

В ночь со вторника на среду сборная Бразилия сыграет против Уругвая в отборе на чемпионат мира.