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«Я много страдал»: Винисиус высказался о борьбе с расизмом

19 Ноября 2024 • 17:35 Комментировать
Бразилия
...
Уругвай
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Через 9 ч. 39 мин.

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор дал комментарий по поводу своей борьбы с расизмом. Слова звёздного футболиста были приведены на сайте Бразильской конфедерации футбола.

«За последние месяцы три или четыре человека сели за решётку и заплатили за совершенные ими преступления. Мы на правильном пути. Я играю в Испании, где много страдал и до сих пор страдаю от расизма. Сейчас в меньшей степени, ведь клубы и люди делают всё возможное для борьбы с расистами. Бразильская конфедерация футбола делает то же самое», - сказал Винисиус.

В ночь со вторника на среду сборная Бразилия сыграет против Уругвая в отборе на чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Бразилии Винисиус Жуниор ещё теги

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БРАЗИЛИЯ УРУГВАЙ
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