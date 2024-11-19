Экс-игрок сборной Сирии: «Надеюсь, обыграем Россию»

Во вторник вечером сборная России проведёт домашний товарищеский матч против Сирии. Комментарий по поводу игры сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» дал бывший игрок сирийской национальной команды – Малик Саханриб.

«Конечно, я надеюсь, что Сирия победит, но самое главное для нас – это то, что новый тренер найдёт хороший баланс в команде. У нас много хороших игроков, таких как Махмуд Альмавас, Пабло Аббаг, Мохаммед Осман и другие... К сожалению, из-за санкций против России я не знаю никого из российской сборной», - сказал Саханриб.

Матч Россия – Сирия стартует в 19:30 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.