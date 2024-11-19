Силкин: «Россия всегда была чемпионом по товарищеским матчам»

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о товарищеских матчах сборной России. По мнению Силкина, для понимания реального состояния российской команды нужно проводить официальные игры.

«Сирия посильнее Брунея. Чтобы понять, в каком состоянии сборная России, нужны официальные матчи. Сборная России всегда была чемпионом по товарищеским матчам», - цитирует Силкина «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России уже три года не проводила официальных матчей. Это связано с санкциями, которые ввели УЕФА и ФИФА.

В пятницу сборная России разгромила Бруней на своём поле со счётом 11:0. Во вторник команда Валерия Карпина сыграет против Сирии в Волгограде. Не пропустите текстовую трансляцию.