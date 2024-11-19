Колосков высказался о недопуске сборной России к отбору на чемпионат мира

Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом Российского футбольного союза, высказался о ситуации с допуском сборной России на чемпионат мира. Ранее стало известно, что команда Валерия Карпина не будет допущена к жеребьёвке отбора на мундиаль в зоне УЕФА.

По словам Колоскова, российским футбольным болельщикам нужно объективно оценивать нынешнюю ситуацию.

«У сборной России по футболу нет никаких шансов на участие в ЧМ-2026 года в США. Не надо строить никаких иллюзий и убеждать себя в том, что это осуществимо. До тех пор, пока ситуация в мире не изменится, никаких изменений в отношении российского футбола не будет», - цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Как известно, ранее сборную России оставили без возможностей попасть на чемпионат мира – 2022 и чемпионат Европы – 2024. В отношении Российского футбольного союза сейчас работают санкции УЕФА и ФИФА.

УЕФА принял решение по России