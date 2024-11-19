Гладилин рассказал, кто стоит за недопуском России к отбору на чемпионат мира

Накануне стало известно о том, что сборная России не будет допущена к отборочному турниру на чемпионат мира – 2026. Комментарий на этот счёт дал бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин. Он считает, что за недопуском российской национальной команды стоят власти США.

«Это ожидалось, ведь в этой истории футбола нет, там одна политика. Я не думаю, что руководители УЕФА или ФИФА лично сами решают такие вопросы. За недопуском нашей сборной стоят США, вероятно. Все ниточки тянутся туда», - цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Стоит сказать, что следующий чемпионат мира летом 2026 года примут сразу три страны – США, Канада и Мексика. На мундиале впервые выступят сразу 48 сборных. Треть из них – 16 команд – представят зону УЕФА.

УЕФА принял решение по России