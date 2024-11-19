В РФС отреагировали на информацию о соперниках сборной России на 2025 год

Максим Митрофанов, который занимает пост генерального секретаря Российского футбольного союза, прокомментировал информацию о договорённости по матчам сборной России на 2025 год. Сообщалось, что российская национальная команда сыграет против Нигерии, Венесуэлы, Эквадора и Боливии.

«Я бы хотел опровергнуть данную информацию. Коллеги занимаются подбором всех свободных команд, выбирая из них те, которые им больше нравятся по каким‑то критериям. В принципе это не самая сложная работа», - цитирует Митрофанова «Матч ТВ».

Митрофанов отметил, что в марте и сентябре, учитывая календарь официальных игр, проще договориться с представителями КОНКАКАФ. Летом больше вероятность сыграть с командами из Африки, а в октябре и ноябре – с представителями Азии и КОНМЕБОЛ.

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