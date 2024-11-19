Митрофанов: «Возможность допуска сборной России к отбору на чемпионат мира ещё есть»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что «техническая» возможность допуска сборной России к отбору на чемпионат мира по футболу 2026 года ещё есть.

«При любой жеребьёвке, учитывая, что количество команд в группах неравное, всегда можно доукомплектовать одну из групп. Техническая возможность для этого существует, поэтому мы продолжаем переговоры на этот счет», - цитирует телеканал «Матч ТВ» Митрофанова.

Ранее сообщалось, что сборная России в очередной раз будет не допущена до крупного футбольного турнира после отстранения. С февраля 2022 года сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии.

УЕФА принял решение по России