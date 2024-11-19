Андрей Мостовой: «Хотели бы сыграть против Бразилии, но…»

Вингер сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос об уровне соперников по товарищеским матчам. У Мостового спросили, видит ли он много спортивного смысла в играх против довольно скромных команд.

«Мы не выбираем соперников. Конечно, мы бы хотели играть с условной сборной Бразилии, но нынешние реалии этого не позволяют. Нам остаётся лишь выходить и показывать свой уровень», - цитирует Мостового Metaratings.

Во вторник сборная России проведёт домашний матч против Сирии. Команды начнут игру в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.