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Андрей Мостовой: «Хотели бы сыграть против Бразилии, но…»

19 Ноября 2024 • 13:45 Комментировать
РОССИЯ
...
Сирия
1 1.03 X 18.00 2 50.00
Через 5 ч. 4 мин.

Вингер сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос об уровне соперников по товарищеским матчам. У Мостового спросили, видит ли он много спортивного смысла в играх против довольно скромных команд.

«Мы не выбираем соперников. Конечно, мы бы хотели играть с условной сборной Бразилии, но нынешние реалии этого не позволяют. Нам остаётся лишь выходить и показывать свой уровень», - цитирует Мостового Metaratings.

Во вторник сборная России проведёт домашний матч против Сирии. Команды начнут игру в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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