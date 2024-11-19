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Тренер Аргентины Скалони высказался о Месси

19 Ноября 2024 • 13:27 Комментировать
Аргентина
...
Перу
1 1.17 X 7.30 2 22.00
Через 13 ч. 10 мин.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался об игровой практике футболистов в клубах.

«Нам нужно, чтобы футболисты играли, и тогда мы сможем определить уровень каждого из них. В случае с Месси всё совсем иначе. Он всегда играет – даже когда ему нужно отдохнуть. Год Лео – это год, когда футболист сыграл много матчей, почти всегда был доступен. Ему сложно быть на 100% готовым и не иметь проблем, но это нормально», - цитирует Скалони ESPN.

На клубном уровне Лионель Месси представляет «Интер Майами». Действующий контракт аргентинского футболиста с клубом МЛС рассчитан до конца 2025 года.

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