Наказан фанат, выбежавший на поле в матче сборной России

В пятницу сборная России проводила домашний товарищеский матч против Брунея. Борьбы на футбольном поле в Краснодаре не получилось – команда Валерия Карпина спокойно выиграла со счётом 11:0.

По ходу игры на футбольное поле выбегал болельщик. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», 26-летний мужчина получил штраф в размере 20 тысяч рублей. В суде фанат признал вину и сказал, что просто не смог сдержать своих эмоций.

Во вторник сборная России проведёт товарищеский матч против Сирии. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Игра стартует в 19:30 по московскому времени.