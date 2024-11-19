Сторожук: «Россия играет с Сирией не от лучшей жизни»

Рулевой тульского «Арсенал» Александр Сторожук поделился мнением о товарищеских играх сборной России в ноябре.
«Нам выбирать соперников не приходится, играем с такими сборными не от лучшей жизни. Сирией будет такой же исход, мы обязаны обыграть их. Думаю, будут полные трибуны», - передает слова специалиста Metaratings.ru.
Матч России и Сирии состоится на стадионе в Волгограде сегодня, 19 ноября. Начало поединка запланировано в 19:30 по московскому времени. В предыдущем спарринге, прошедшем на прошлой неделе, россияне крупно одолели Бруней со счетом 11:0.
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