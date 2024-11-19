Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Веретенников: «Приезд сборной - праздник для Волгограда»

19 Ноября 2024 • 12:56 Комментировать

Экс-форвард волгоградского «Ротора» Олег Веретенников поделился ожиданиями касательно предстоящего товарищеского матча сборных России и Сирии.

«Приезд сборной - праздник для Волгограда. Городу не хватает больших матчей, хочется верить, что в ближайшие годы Волгоград снова получит команду Премьер-лиги», - передает слова Веретенникова «Чемпионат».

Товарищеская встреча России и Сирии состоится на стадионе в Волгограде сегодня, 19 ноября. Начало спарринга запланировано в 19:30 по московскому времени.

На прошлой неделе подопечные Валерия Карпина сыграли спарринг с Брунеем. Россия разгромила соперника со счетом 11:0.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Олег Веретенников
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
УЕФА принял решение по России Моуринью прокомментировал победу над «Зенитом» Слуцкий рассказал, сколько денег ежемесячно тратит в Китае Сане выбрал новый клуб Тренер Португалии Мартинес высказался о Роналду Аморим назвал главную трансферную цель «Манчестер Юнайтед» Неймар выбрал новый клуб Модрич высказался о Роналду перед матчем с Португалией Шесть футболистов покинули сборную России Роналдо провёл тайные переговоры с Гвардиолой
«Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой УЕФА принял решение по России Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней Хаби Алонсо может заменить Анчелотти в «Реале» 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея
Спортивные новости
Овечкин оформил дубль в победном матче с «Ютой» Дубль Кузнецова помог СКА выиграть у «Амура» в КХЛ «Металлург» в овертайме на выезде дожал «Салават Юлаев» в КХЛ Овечкин оформил хет-трик в победном матче с «Вегасом» Синнер выиграл Итоговый турнир АТР, победив в финале Фрица Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Ноября
13:27 · Чемпионат мира 2026
Тренер Аргентины Скалони высказался о Месси
13:18 · Чемпионат мира 2026
Наказан фанат, выбежавший на поле в матче сборной России
13:02 · Чемпионат мира 2026
Сторожук: «Россия играет с Сирией не от лучшей жизни»
12:56 · Чемпионат мира 2026
Веретенников: «Приезд сборной - праздник для Волгограда»
12:43 · Чемпионат мира 2026
Газизов высказался о будущем сборной России
12:36 · Чемпионат мира 2026
Попов предположил, сколько Россия забьёт Сирии
12:29 · Чемпионат мира 2026
Андрей Мостовой: «Круговой расстроится, если Дугласа вызовут в сборную»
12:01 · Чемпионат мира 2026
Сторожук: «Черников и Агкацев доказывают, что достойны сборной России»
10:22 · Чемпионат мира 2026
Экс-игрок «Динамо» возмущён решением УЕФА по сборной России
09:45 · Чемпионат мира 2026
Абдулфаттах: «Сирийцы серьёзно относятся к матчу с Россией»
08:28 · Чемпионат мира 2026
Павлюченко сделал прогноз на матч России и Сирии
08:23 · Чемпионат мира 2026
Семшов дал прогноз на матч Россия - Сирия
02:48 · Чемпионат мира 2026
Месси дал комментарий перед матчем сборной Аргентины
18 Ноября
23:08 · Чемпионат мира 2026
Почеттино: «Месси поедет на чемпионат мира» 1
22:03 · Чемпионат мира 2026
Дубль «Краснодара» гораздо скромнее разобрался со сборной Брунея
21:05 · Чемпионат мира 2026
В Нигерии прокомментировали возможный матч с командой России
20:59 · Чемпионат мира 2026
Стало известно, сколько зрителей ожидается на игре сборной России в Волгограде
20:39 · Чемпионат мира 2026
Россию лишили шанса попасть на чемпионат мира
20:35 · Чемпионат мира 2026
Мостовой отреагировал на недопуск сборной России к чемпионату мира – 2026 1
20:28 · Чемпионат мира 2026
Самошников назвал цель на матч против Сирии
20:20 · Чемпионат мира 2026
Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте 5
19:50 · Чемпионат мира 2026
Агент объяснил, для чего Миранчук приехал в сборную России 1
19:49 · Чемпионат мира 2026
Агент назвал сборные, с которыми сыграет сборная России в 2025 году
19:41 · Чемпионат мира 2026
Карпин рассказал о состоянии Тюкавина
19:32 · Чемпионат мира 2026
«С Кубой было хуже»: Карпин оценил газон «Волгоград Арены»
Все новости