Веретенников: «Приезд сборной - праздник для Волгограда»

Экс-форвард волгоградского «Ротора» Олег Веретенников поделился ожиданиями касательно предстоящего товарищеского матча сборных России и Сирии.

«Приезд сборной - праздник для Волгограда. Городу не хватает больших матчей, хочется верить, что в ближайшие годы Волгоград снова получит команду Премьер-лиги», - передает слова Веретенникова «Чемпионат».

Товарищеская встреча России и Сирии состоится на стадионе в Волгограде сегодня, 19 ноября. Начало спарринга запланировано в 19:30 по московскому времени.

На прошлой неделе подопечные Валерия Карпина сыграли спарринг с Брунеем. Россия разгромила соперника со счетом 11:0.