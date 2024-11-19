Газизов высказался о будущем сборной России

Шамиль Газизов, занимающий пост генерального директора махачкалинского «Динамо», поделился мнением о товарищеских играх сборной России.

«Сборная должна жить и играть, это даже не обсуждается. Конечно, хотелось бы соперников другого уровня, но главное, что сборная играет матчи», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России отстранена от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. На прошлой неделе подопечные Валерия Карпина в товарищеском матче разгромили Бруней со счетом 11:0. Сегодня, 19 ноября, россиянам предстоит спарринг с командой Сирии. Игра пройдет на стадионе в Волгограде.