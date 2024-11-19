Попов предположил, сколько Россия забьёт Сирии

Бывший футболист казанского «Рубина» Алексей Попов поделился мыслями касательно предстоящего товарищеского поединка между сборными России и Сирии.
«Предсказать тяжело, это всё-таки не Бруней. Сирия готовится к серьёзным соперникам - и на Кубке Азии, и в отборочных к чемпионату мира. Не уверен, что забьют больше пяти», - передает слова Попова Metaratings.ru.
Товарищеский матч России против Сирии состоится на стадионе в Волгограде сегодня, 19 ноября. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени. В предыдущем спарринге подопечные Валерия Карпина разгромно обыграли Бруней со счетом 11:0.
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