Андрей Мостовой: «Круговой расстроится, если Дугласа вызовут в сборную»

Хавбек сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился мыслями о возможном приглашении натурализованного защитника Дугласа Сантоса в национальную команду страны.
«Честно говоря, не думаю, что для сборной в этом есть огромный смысл. Если он появится в сборной, будет здорово, я с Дугласом отлично лажу. Правда, тогда Круговой расстроится», - передает слова Мостового Metaratings.ru.
Напомним, что Сантос получил российское гражданство в прошлом месяце.
Сборная России сегодня, 19 ноября, проведет поединок против национальной команды Сирии. Встреча пройдет на стадионе в Волгограде и начнется в 19:30 по московскому времени.
Бан пользователя