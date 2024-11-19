Сторожук: «Черников и Агкацев доказывают, что достойны сборной России»

Футбольный тренер Александр Сторожук поделился мнением об игре вратаря Станислава Агкацева и хавбека Александра Черникова за сборную России в поединке против команды Брунея.

«Рад за Черникова, который вывел сборную России в качестве капитана. Агкацев дебютировал, он заслужил это. Горжусь! Ребята доказывают, что достойны вызова в сборную России», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Напомним, что товарищеская встреча между сборными России и Брунея состоялась 15 ноября на стадионе в Краснодаре. Поединок завершился разгромной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 11:0. Следующий спарринг российские футболисты сыграют против Сирии в Волгограде 19 ноября.