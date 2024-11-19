Экс-игрок «Динамо» возмущён решением УЕФА по сборной России

Экс-игрок московского «Динамо» и «Краснодара» Жоаозиньо прокомментировал решение о том, что сборная России не примет участия в следующем чемпионате мира.

«Это абсурд! Все страны участвуют, и только Россия нет. Я соскучился по сборной России на больших турнирах и хотел бы, чтобы у них был шанс побороться за место на ЧМ», - передает слова бразильца «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российская сборная отстранена от участия в международных соревнованиях совместным решением УЕФА и ФИФА.

Во вторник, 19 ноября, подопечные Валерия Карпина на стадионе в Волгограде встретятся с национальной командой Сирии. Спарринг начнется в 19:30 по московскому времени.