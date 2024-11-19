Абдулфаттах: «Сирийцы серьёзно относятся к матчу с Россией»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Басель Абдулфаттах, который ранее выступал за сирийскую команду «Аль-Джаиш», поделился мыслями о предстоящем товарищеском матче сборных России и Сирии.

«Футбол, как и баскетбол, главный вид спорта в Сирии. На них ходят люди, следят. Сирийцы серьёзно относятся к матчу, как к возможности показать себя лишний раз», - передает слова Баселя «Чемпионат».

Товарищеская встреча сборных России и Сирии пройдет во вторник, 19 ноября, на стадионе в Волгограде. Начало поединка запланировано в 19:30 по московскому времени. В последнем спарринге подопечные Валерия Карпина разгромили Бруней со счетом 11:0.