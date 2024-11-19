Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии

19 Ноября 2024 • 10:00 Комментировать

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду выдал мощнейший прошлый сезон в плане результативности, но он решил не останавливаться на достигнутом. В текущей кампании форвард продолжает штамповать голы, забивая не только на Ближнем Востоке, но и за сборную Португалии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило поведать о последних успехах Роналду.

Текущий сезон

В нынешнем сезоне 39-летний Роналду принял участие в 15 играх в составе «Аль-Насра», в которых смог забить 10 мячей и сделал три результативные передачи. Кроме того, португалец сыграл в пяти встречах Лиги наций УЕФА в составе национальной команды, забил пять голов и оформил один ассист.

Стоит сказать, что в текущей кампании на клубном уровне Роналду пока не забивал больше одного мяча за игру, при этом до пропущенного матча с «Аль-Холудом» форвард отличался практически в каждой встрече, периодически ассистируя партнёрам.

44 гола в 45 играх

Голевая феерия Роналду продолжается с прошлого сезона, ведь в минувшей кампании португальский голеадор на клубном уровне смог поразить сетку ворот соперников целых 44 раза в 45 встречах. Кроме того, нападающий 13 раз ассистировал своим партнёрам. Конечно, нужно обязательно делать скидку на уровень сопротивления, ведь на Евро-2024 мы не видели того Роналду, который тащил бы команду наверх. Скорее, наоборот, с ним португальцы стремительно летели вниз, но в текущем розыгрыше Лиги наций Роналду набрал отличный ход, который, возможно, поможет ему подойти к последнему в карьере чемпионату мира в отличной форме.  

ЧМ-2026

Сам футболист не любит говорить на тему своего возможного участия на чемпионате мира – 2026, однако поговаривают, что именно после этого турнира Роналду наконец-то повесит бутсы на гвоздь. Это будет последний шанс для португальца выиграть заветный турнир, ведь на его полке есть все возможные трофеи, но вот Кубок мира ему никогда не покорялся. Ещё большую мотивацию Роналду придаст триумф аргентинского нападающего Лионеля Месси на прошлом мундиале. Однако это же может ещё больше ударить по самолюбию Криштиану, если каким-то образом Аргентина снова возьмёт трофей.

Напомним, чемпионат мира – 2026 пройдёт с июня по июль в США, Мексике и Канаде. Это будет первый в истории турнир, в котором примут участие сразу 48 сборных.

Цель – 1000 голов

На текущий момент Роналду забил уже 910 голов. Казалось бы, до рекордной тысячи осталось всего ничего, но ведь Криштиану не вечен. Сейчас ему уже 39 лет, а для достижения цели португальцу придётся играть минимум до 42 лет, при условии, что он будет на постоянной основе держать высокую планку. При этом мы все знаем, насколько профессионально Роналду относится к футболу, поэтому нет сомнений, что при необходимости он сможет играть и до 42, и до 43 лет.

Сам Роналду признался, что было бы хорошо покорить такую вершину, но если этого не произойдет, то ничего страшного не случится, ведь больше него всё равно никто не забил. Однако в глубине души Роналду наверняка надеется добраться до тысячи, и его партнёры будут помогать ему в этом.

Дмитрий Миляев


Сможет ли Роналдо забить 1000 голов?
Да, он в огне! Нет, не сможет
РезультатыАрхив
👍 3
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Лига Наций ЧМ-2026 Саудовская Аравия ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
УЕФА принял решение по России Моуринью прокомментировал победу над «Зенитом» Слуцкий рассказал, сколько денег ежемесячно тратит в Китае Сане выбрал новый клуб Тренер Португалии Мартинес высказался о Роналду Аморим назвал главную трансферную цель «Манчестер Юнайтед» Анчелотти принял решение по «Реалу» Неймар выбрал новый клуб Модрич высказался о Роналду перед матчем с Португалией Роналдо провёл тайные переговоры с Гвардиолой
«Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Криштиану Роналду получил новую награду УЕФА принял решение по России Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней Хаби Алонсо может заменить Анчелотти в «Реале»
Спортивные новости
Овечкин оформил дубль в победном матче с «Ютой» Дубль Кузнецова помог СКА выиграть у «Амура» в КХЛ «Металлург» в овертайме на выезде дожал «Салават Юлаев» в КХЛ Овечкин оформил хет-трик в победном матче с «Вегасом» Синнер выиграл Итоговый турнир АТР, победив в финале Фрица Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Ноября
10:22 · Чемпионат мира 2026
Экс-игрок «Динамо» возмущён решением УЕФА по сборной России
09:45 · Чемпионат мира 2026
Абдулфаттах: «Сирийцы серьёзно относятся к матчу с Россией»
08:28 · Чемпионат мира 2026
Павлюченко сделал прогноз на матч России и Сирии
08:23 · Чемпионат мира 2026
Семшов дал прогноз на матч Россия - Сирия
02:48 · Чемпионат мира 2026
Месси дал комментарий перед матчем сборной Аргентины
18 Ноября
23:08 · Чемпионат мира 2026
Почеттино: «Месси поедет на чемпионат мира» 1
22:03 · Чемпионат мира 2026
Дубль «Краснодара» гораздо скромнее разобрался со сборной Брунея
21:05 · Чемпионат мира 2026
В Нигерии прокомментировали возможный матч с командой России
20:59 · Чемпионат мира 2026
Стало известно, сколько зрителей ожидается на игре сборной России в Волгограде
20:39 · Чемпионат мира 2026
Россию лишили шанса попасть на чемпионат мира
20:35 · Чемпионат мира 2026
Мостовой отреагировал на недопуск сборной России к чемпионату мира – 2026 1
20:28 · Чемпионат мира 2026
Самошников назвал цель на матч против Сирии
20:20 · Чемпионат мира 2026
Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте 2
19:50 · Чемпионат мира 2026
Агент объяснил, для чего Миранчук приехал в сборную России 1
19:49 · Чемпионат мира 2026
Агент назвал сборные, с которыми сыграет сборная России в 2025 году
19:41 · Чемпионат мира 2026
Карпин рассказал о состоянии Тюкавина
19:32 · Чемпионат мира 2026
«С Кубой было хуже»: Карпин оценил газон «Волгоград Арены»
19:30 · Чемпионат мира 2026
Карпин высказался о форме Чалова
19:27 · Чемпионат мира 2026
Карпин: «30:0 в последних пяти матчах – это ни о чём»
19:27 · Чемпионат мира 2026
Карпин назвал российского игрока, которому вручил ли бы «Золотой мяч»
19:24 · Чемпионат мира 2026
Карпин отреагировал на заявление Ненахова о сборной России
19:23 · Чемпионат мира 2026
Карпин назвал условие, при котором Алексей Миранчук не сыграет с сирийцами
19:17 · Чемпионат мира 2026
Тарханов: «Матч со сборной Сирии получится повеселее»
19:16 · Чемпионат мира 2026
Карпин объяснил, почему Дивеев покинул сборную России
19:05 · Чемпионат мира 2026
Карпин назвал задачу сборной России на матч с Сирией
Все новости