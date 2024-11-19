Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду выдал мощнейший прошлый сезон в плане результативности, но он решил не останавливаться на достигнутом. В текущей кампании форвард продолжает штамповать голы, забивая не только на Ближнем Востоке, но и за сборную Португалии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило поведать о последних успехах Роналду.

Текущий сезон

В нынешнем сезоне 39-летний Роналду принял участие в 15 играх в составе «Аль-Насра», в которых смог забить 10 мячей и сделал три результативные передачи. Кроме того, португалец сыграл в пяти встречах Лиги наций УЕФА в составе национальной команды, забил пять голов и оформил один ассист.

Стоит сказать, что в текущей кампании на клубном уровне Роналду пока не забивал больше одного мяча за игру, при этом до пропущенного матча с «Аль-Холудом» форвард отличался практически в каждой встрече, периодически ассистируя партнёрам.

44 гола в 45 играх

Голевая феерия Роналду продолжается с прошлого сезона, ведь в минувшей кампании португальский голеадор на клубном уровне смог поразить сетку ворот соперников целых 44 раза в 45 встречах. Кроме того, нападающий 13 раз ассистировал своим партнёрам. Конечно, нужно обязательно делать скидку на уровень сопротивления, ведь на Евро-2024 мы не видели того Роналду, который тащил бы команду наверх. Скорее, наоборот, с ним португальцы стремительно летели вниз, но в текущем розыгрыше Лиги наций Роналду набрал отличный ход, который, возможно, поможет ему подойти к последнему в карьере чемпионату мира в отличной форме.

ЧМ-2026

Сам футболист не любит говорить на тему своего возможного участия на чемпионате мира – 2026, однако поговаривают, что именно после этого турнира Роналду наконец-то повесит бутсы на гвоздь. Это будет последний шанс для португальца выиграть заветный турнир, ведь на его полке есть все возможные трофеи, но вот Кубок мира ему никогда не покорялся. Ещё большую мотивацию Роналду придаст триумф аргентинского нападающего Лионеля Месси на прошлом мундиале. Однако это же может ещё больше ударить по самолюбию Криштиану, если каким-то образом Аргентина снова возьмёт трофей.

Напомним, чемпионат мира – 2026 пройдёт с июня по июль в США, Мексике и Канаде. Это будет первый в истории турнир, в котором примут участие сразу 48 сборных.

Цель – 1000 голов

На текущий момент Роналду забил уже 910 голов. Казалось бы, до рекордной тысячи осталось всего ничего, но ведь Криштиану не вечен. Сейчас ему уже 39 лет, а для достижения цели португальцу придётся играть минимум до 42 лет, при условии, что он будет на постоянной основе держать высокую планку. При этом мы все знаем, насколько профессионально Роналду относится к футболу, поэтому нет сомнений, что при необходимости он сможет играть и до 42, и до 43 лет.

Сам Роналду признался, что было бы хорошо покорить такую вершину, но если этого не произойдет, то ничего страшного не случится, ведь больше него всё равно никто не забил. Однако в глубине души Роналду наверняка надеется добраться до тысячи, и его партнёры будут помогать ему в этом.

Дмитрий Миляев