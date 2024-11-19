Павлюченко сделал прогноз на матч России и Сирии

Бывший футболист московского «Спартака» и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от товарищеского поединка сборных России и Сирии.

«Снова 11:0 не жду. Сирия по уровню сопоставима с Вьетнамом. Но в успехе нашей сборной все равно не сомневаюсь. Моя ставка - фора (-3.5) мяча на Россию», - передает слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

Контрольная встреча сборных России и Сирии состоится на стадионе в Волгограде во вторник, 19 ноября. Начало противостояния запланировано в 19:30 по московскому времени. В последней товарищеской игре команда Валерия Карпина легко разобралась с Брунеем – 11:0.