Семшов дал прогноз на матч Россия - Сирия

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением относительно предстоящего товарищеского поединка между сборными России и Сирии.

«Российская команда не пропускает восемь матчей подряд. Она продолжит победную серию, сохранив ворота в неприкосновенности. Поставим на победу сборной России всухую», - передает слова эксперта «ВсеПроСпорт».

Товарищеская встреча сборных России и Сирии состоится сегодня, 19 ноября, на стадионе в Волгограде. Начало поединка запланировано в 19:30 по московскому времени. В предыдущей товарищеской игре подопечные Валерия Карпина разгромили команду Брунея со счетом 11:0.