Месси дал комментарий перед матчем сборной Аргентины

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о последнем матче сборной Аргентины в 2024 году.

В среду аргентинцы примут в родных стенах соперников из Перу в отборочном поединке чемпионата мира – 2026. Встреча стартует в 03:00 по московскому времени.

«С нетерпением жду возможности снова собраться со всеми в последнем матче очередного незабываемого года», – написал в социальных сетях Месси.

Сборная Аргентины возглавляет турнирную таблицу южноамериканской отборочной группы с 22 набранными очками после 11 туров, на три балла опережая команды Уругвая и Колумбии.

В предыдущей игре «альбиселесте» уступили на выезде Парагваю (1:2).