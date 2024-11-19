Россия – Сирия: Кого Карпин определит в стартовый состав на этот раз

В товарищеском матче сборная России встретится со сборной Сирии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается угадать стартовый состав команды Валерия Карпина. Задача не из простых.

Россия: Волк (вр), Горшков, Осипенко, Пальцев, Адамов, Фомин, Глебов, Батраков, Пиняев, Тюкавин, Алексей Миранчук.

За сборную России точно не сыграют покинувшие стан команды вратарь Станислав Агкацев, защитник Игорь Дивеев, полузащитники Никита Кривцов, Александр Черников, Иван Обляков, нападающий Фёдор Чалов.

За плечами у сборной России в ноябре сверхкрупная победа над командой Брунея (11:0). Сирия в октябре заняла второе место на Кубке Короля Таиланда, проиграв финал, собственно, Таиланду со счётом 1:2.

Матч Россия – Сирия состоится сегодня, 19 ноября, в Волгограде, где примерно год назад Куба была повержена 8:0. Стартовый свисток – в 19 часов 30 минут. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна здесь.

Представленный в этом материале состав является примерным. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов