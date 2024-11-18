Почеттино: «Месси поедет на чемпионат мира»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино считает, что Лионель Месси сыграет на предстоящем чемпионате мира.

Звёздный форвард отметит 39-летие во время проведения мундиаля 2026 года. Как считает Почеттино, преклонный по футбольным меркам возраст не помешает его соотечественнику выступить на турнире.

«Не сомневаюсь, что Месси сможет поехать на чемпионат мира. Он будет играть, если захочет этого. Вы видите, что с ним всё в порядке. Он очень профессионален, заботится о себе.

Было бы прекрасно увидеть его на чемпионате мира. Это будет захватывающе и для США, и для Аргентины», – заявил в интервью LA NACION Почеттино.

Чемпионат мира – 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике.